The Sandman: lo spettacolare trailer finale della serie Netflix!

The Sandman è stato al centro di uno dei panel più attesi della giornata di sabato al San Diego Comic-Con. L’autore Neil Gaiman, anche produttore della serie, è salito sul palco della convention assieme a membri del cast come Tom Sturridge, Patton Oswalt, Gwendoline Christie, Jenna Coleman e Kirby Howell-Baptiste, e ha parlato del progetto la cui lavorazione è giunta finalmente al termine: il 5 agosto farà infatti il suo debutto su Netflix.

Durante il panel sono state mostrate numerose scene esclusive per il pubblico, oltre a un nuovo trailer finale che potete vedere qui sopra!

Tra le tante curiosità del panel, il fatto che l’artista Dave McKean abbia “risposto alla chiamata” di Neil Gaiman per realizzare nuovi artwork appositamente per la serie: ogni episodio avrà infatti dei titoli di coda diversi realizzati con le illustrazioni del grande autore delle cover del fumetto.

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane. Tratta dall’amata e pluripremiata serie di fumetti di DC Comics scritta da Neil Gaiman, THE SANDMAN è un ricco intreccio di mito e fantasy dark pieno di personaggi forti, che segue le avventure di Sogno nel corso di dieci epici capitoli. Lo sviluppo e la produzione esecutiva sono di Gaiman, affiancato dallo showrunner Allan Heinberg e da David S. Goyer.