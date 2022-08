The Sandman: in un video Tom Sturridge spiega la serie in soli 60 secondi

The Sandman

Il protagonista di The Sandman, Tom Sturridge, in un video condiviso da Netflix introduce la serie in soli 60 secondi.

Nel filmato l’attore riesce nel compito quasi impossibile di spiegare il punto di partenza della storia e dare le informazioni base sui personaggi principali, come Lucifero, Johanna Constantine e Corinzio.

Dopo essere riuscito nell’impresa, Tom riceve i complimenti di Gwendoline Christie che sottolinea solo “Quello che ha detto lui”.

The Sandman racconta la storia con al centro Morfeo, il re dei sogni che sarà interpretato da Tom Sturridge, che cerca di rimediare agli errori cosmici – e umani – che ha compiuto durante la sua esistenza. Nel cast della serie Sandman ci sono Gwendoline Christie (Lucifero), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (Corinzio), Charles Dance (Roderick Burgess), Asim Chaudry (Abele), Sanjeev Bhaskar (Caino), Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Patton Oswalt (Matthew il corvo), Stephen Fry (Gilbert), Kirby Howell-Baptiste (Morte), Mason Alexander Park (Desiderio), Donna Preston (Disperazione), Niamh Walsh (giovane Ethel Cripps), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid). Gaiman ha co-sceneggiato la serie con Goyer e Heinberg, tutti coinvolti anche come produttori esecutivi. Netflix ha ordinato una prima stagione composta da dieci puntate.

La serie basata sul fumetto di Neil Gaiman è disponibile sulla piattaforma dal 5 agosto 2022.

Che ne pensate del video in cui Tom Sturridge introduce The Sandman in soli 60 secondi? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube