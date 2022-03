In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 11 diproseguirà la settimana prossima con l’episodio 12, intitolato, di cui online è stato condiviso il

Nel video si assiste all’incontro tra Pamela Milton (Laila Robins), Lance Hornsby (Josh Hamilton) e Maggie (Lauren Cohan) in occasione del tour che il Commonwealth sta compiendo per consolidare le sue alleanze con le altre comunità.

Il filmato svela inoltre che Daryl (Norman Reedus) potrebbe non fidarsi realmente dei leader del gruppo e nemmeno Aaron (Ross Marquand) sembra particolarmente entusiasta nel confrontarsi con la leadership del Commonwealth.

Hilltop, dopo la distruzione causata dai Sussurratori, sta venendo ricostruita da Maggie e da altri sopravvissuti come Elijah (Okea Eme-Akwari), Dianne (Kerry Cahill), Lydia (Cassady McClincy). La situazione, tuttavia, sarà molto complicata a causa della mancanza di risorse e dal poco cibo a disposizione. Lauren Cohan ha però spiegato il motivo per cui il suo personaggio è sospettoso dall’offerta di aiuto ricevuta dal Commonwealth:

Lo trova davvero sospetto. Penso ci sia un sogno che forse potrebbero avere qualcosa di buono da offrire e forse ci può essere della bontà e persone in grado di aiutarti, sostenerti e renderti la vita un po’ più facile durante l’apocalisse lì fuori. Ma potrebbe essere troppo bello per essere vero? E penso che sia semplicemente davvero difficile fidarsi a questo punto della situazione per così tanti personaggi, tra cui Maggie. Vedremo cosa accadrà.

Che ne pensate del trailer di The Lucky Ones, l’episodio 12 di The Walking Dead 11? Lasciate un commento!

