The Walking Dead 11: nel trailer degli ultimi episodi spazio allo scontro finale

AMC ha condiviso al San Diego Comic-Con il trailer degli ultimi episodi della stagione 11 di The Walking Dead, che prenderà il via domenica 2 ottobre sugli schermi televiivi.

Nel video, che potete vedere qui sopra, si ripercorrono i dodici anni che hanno portato all’epilogo della storia, prima di mostrare i protagonisti mentre si preparano per la battaglia finale.

Tra i personaggi che appaiono nelle prime sequenze degli otto episodi finali ci sono Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Maggie (Lauren Cohan), Negan (Jeffrey Dean Morgan) e il suo gruppo di sopravvissuti, e ovviamente il Governatore Pamela Milton (Laila Robins) e Lance Hornsby (Josh Hamilton), a capo del Commonwealth.

I fan non dovrebbero comunque temere per la sorte di alcuni dei protagonisti: Negan e Maggie saranno protagonisti dello spinoff Isle of the Dead ambientato a New York, e Daryl sarà al centro di un’ulteriore serie in cui inizialmente era prevista anche la presenza di Carol.

AMC continuerà inoltre a espandere la saga televisiva con una miniserie dedicata a Rick e Michonne, i personaggi affidati ad Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Nel cast delle ultime puntate della serie originale tratta dai fumetti di Robert Kirkman ci saranno quindi Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Lauren Cohan (Maggie), Christian Serratos (Rosita), Josh McDermitt (Eugene), Seth Gilliam (Gabriel), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (King Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Eleanor Matsuura (Yumiko), Nadia Hilker (Magna), Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie), Angel Theory (Kelly), Paola Lázaro (Princess), Michael James Shaw (Mercer), Margot Bingham (Max), Josh Hamilton (Lance Hornsby), Laila Robins (Pamela Milton), e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

