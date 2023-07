In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

AMC ha condiviso gratis online il primo episodio di The Walking Dead: Dead City, la serie spinoff con star Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan.

Su YouTube è infatti possibile vedere la puntata che dà il via alla serie che porta i personaggi di Negan e Maggie a New York, dove affronteranno nuovi pericoli e una realtà totalmente differente da quella che hanno conosciuto fino a quel momento.

Lo show creato da Eli Jorné mostrerà Maggie chiedere aiuto al suo “nemico” dopo che un gruppo ha rapito suo figlio Hershel, portandolo a New York. Negan accetta quindi di aiutarla e i due si ritrovano alle prese con villain, situazioni inaspettate, rischi mortali e vaganti “modificati” raccapriccianti.

Il tentativo di salvare Hershel (Logan Kim), il figlio di Maggie che è stato catturato dal Croato (Željko Ivanek), una misteriosa figura che vive a New York, si rivelerà quindi molto complicato.

La nuova serie ha debuttato sugli schermi americani di AMC nella serata di domenica 18 giugno.

Potete rimanere aggiornati sull’universo di The Walking Dead grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate della scelta di pubblicare gratis su YouTube il primo episodio di The Walking Dead: Dead City?

Fonte: AMC