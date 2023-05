AMC ha condiviso un nuovo teaser trailer della serie The Walking Dead: Dead City, in arrivo il prossimo mese sugli schermi americani.

Il video inedito mostra come Negan e Maggie, i protagonisti interpretati da Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, arriveranno a Manhattan.

I due ex nemici dovranno infatti unire le forze, nonostante non abbiano un rapporto molto pacifico, per provare a salvare Hershel (Logan Kim), il figlio di Maggie che è stato catturato dal Croato (Željko Ivanek), una misteriosa figura che vive a New York.

Nel teaser trailer Maggie e Negan sono a bordo di una barca e devono superare delle acque infestate dai vaganti. Nel video si introduce anche un nuovo personaggio e si scopre che Negan è ricercato, come dimostra un poster.

La nuova serie debutterà sugli schermi americani di AMC nella serata di domenica 18 giugno.

Fonte: AMC