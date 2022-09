The Walking Dead: le star ringraziano i fan per aver seguito la serie in un nuovo video

Il documentario The Walking Dead: Meet the Generation Dead, regala ai fan anche i video dei ringraziamenti delle star della serie nei confronti di chi ha seguito l’adattamento televisivo dei fumetti di Robert Kirkman fino alla fine.

Tra qualche giorno, dal 2 ottobre negli Stati Uniti e poche ore dopo in Italia grazie a Disney+, sarà infatti possibile vedere il primo degli otto episodi con cui si concluderà lo show.

I protagonisti della serie – Norman Reedus, Lauren Cohan, Khary Payton, Paola Lazaro, Michael James Shaw, e Jeffrey Dean Morgan – hanno detto addio in un video proposto negli ultimi minuti del documentario.

L’interprete di Daryl ha sottolineato:

Interpretare questa parte per undici stagioni e conoscere molti di voi è stato un vero onore. Grazie per esserci stati accanto in questa folle corsa.

Melissa McBride ha aggiunto:

Grazie per aver guardato la serie. Grazie per averne parlato. Grazie per aver realizzato video. Devo ricordarmi che questo non è un addio, ma un arrivederci, un sentito ringraziamento. Perché senza i fan questo non sarebbe mai accaduto. Nulla di tutto questo sarebbe successo.

Lauren ha quindi ribadito:

Sono semplicemente così grata del fatto che abbiamo avuto la possibilità di realizzare la serie e ha significato così tanto per voi. Non potremmo averlo fatto senza questo rapporto reciproco.

Payton ha promesso che il finale della serie sarà esplosivo, mentre l’interprete di Princess ha ribadito i ringraziamenti ai fan spiegando:

Precisamente grazie a voi abbiamo potuto realizzare questo show ed è proprio grazie a voi che ho lavorato così duramente per realizzare una serie grandiosa. Quindi grazie. Gracias.

Shaw ha ringraziato i fan per averlo accolto nella famiglia di The Walking Dead, mentre Jeffrey Dean Morgan ha sottolineato l’importanza della passione dei fan sottolineando:

Non avevo mai fatto parte di qualcosa con un seguito di fan come The Walking Dead. E non accadrà mai più. Poter compiere questo percorso con tutti voi è stato un onore, ci vedremo alla prossima occasione.

Che ne pensate del video in cui le star di The Walking Dead ringraziano i fan della serie? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook