Lo spinoff di The Walking Dead con protagonisti Maggie e Negan ha cambiato titolo passando da Isle of the Dead a Dead City.

AMC ha confermato l’indiscrezione mentre le riprese sono attualmente in corso nell’area del New Jersey, per una première prevista per il 2023.

L’incarico di showrunner è stato affidato a Eli Jorné, mentre a supervisionare il progetto sarà Scott M. Gimple.

I due protagonisti Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan saranno inoltre coinvolti come produttori esecutivi.

Per ora non è stato svelato come, e perché, Maggie e Negan uniranno le forze e si ritroveranno a New York per affrontare la nuova realtà post-apocalisse zombie. Gli ultimi episodi di The Walking Dead dovrebbero rispondere alle domande riguardanti la continuazione della storia dei protagonisti, anche se il produttore Scott M. Gimple ha dichiarato parlando degli spinoff:

Il finale è ideato per completare la storia di The Walking Dead, non per gettare le basi per gli spinoff. C’è spazio per quelle serie spinoff, ma il finale di The Walking Dead conclude la storia dopo 11 anni. Non volevamo che gli spinoff ostacolassero la soddisfazione dei fan. Convivono, o almeno io penso che lo facciano, davvero bene.

