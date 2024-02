AMC ha condiviso il trailer dell’episodio 2 della serie The Walking Dead: The Ones Who Live, svelando che al centro della trama ci sarà Michonne.

Nel video si vede infatti il personaggio interpretato da Danai Gurira alle prese con i suoi tentativi di trovare l’amato Rick (Andrew Lincoln), mostrandola inoltre mentre unisce le forze con nuovi alleati e ritrovandosi alle prese con innumerevoli zombie.

La puntata avrà il compito di introdurre nuovi personaggi, come Nat (Matthew August Jeffers).

Nello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman debutterà il personaggio del Generale Maggiore Beale interpretato da Terry O’Quinn, uno dei leader di CRM. Tra le presenze nella serie anche quelle di Andrew Bachelor e Brenda Wool, che hanno il ruolo di Bailey e Aiden, i sopravvissuti che avevano chiesto aiuto a Michonne, incontrata dopo aver lasciato la sua comunità in cerca di Rick.

Nel cast, inoltre, Lesley-Ann Brandt nella parte di Pearl e Matt Jeffries in quello di Nat.

Scott M. Gimple è showrunner del progetto e produttore esecutivo insieme a Lincoln, Gurira, Denise Huth e Brian Bockrath. Greg Nicotero è tra i consulenti della produzione e ha supervisionato il lavoro per portare in vita gli zombie grazie al make up.

