AMC ha condiviso un nuovo trailer del The Walking Dead Universe dedicato alle serie spinoff in arrivo nel 2023 e al ritorno, con la stagione 8, di Fear the Walking Dead.

Il video ricorda che la fine è solo l’inizio, prima di mostrare qualche immagine dei vari progetti.

The Walking Dead: Dead City avrà come protagonisti Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan nella parte di Negan e Maggie, impegnati in una missione nella Manhattan post-apocalittica. New York è diventata una città all’insegna di “anarchia, pericolo, bellezza e terrore” dopo l’apocalisse zombie e i due protagonisti dovranno affrontare pericoli di ogni genere.

Daryl Dixon sarà invece ambientata a Parigi, in Francia, e ha come protagonista Norman Reedus. Dan McDermott, a capo di AMC Network, ha recentemente anticipato:

Daryl si risveglia e si ritrova da qualche parte in Europa, cercando di capire cosa è accaduto. Come è arrivato lì? Come potrà tornare a casa?

Rick & Michonne avrà come star Andrew Lincoln e Danai Gurira e concluderà la storia dei due personaggi. La storia sarà ambientata in una location nuova e mostrerà i due personaggi mentre affrontano situazioni inedite e cercano di capire che tipo di legame li unisce.

Fonte: AMC