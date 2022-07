HBO ha condiviso un nuovo video promozionale dedicato alle serie in arrivo sugli schermi e che regala le prime immagini della stagione 2 di The White Lotus.

Il materiale inserito nel montaggio della tv via cavo mostra i protagonisti in Italia, in Sicilia, e conferma il ritorno di Jon Gries nel cast. L’attore ha la parte di Greg, un ospite del resort al centro della prima stagione. L’uomo faceva la conoscenza di Tanya, la protagonista affidata a Jennifer Coolidge, e i due si avvicinavano molto, iniziando una relazione.

Nel nuovo video Tanya viene ora mostrata insieme a lui a bordo di una moto.

Tra gli altri attori che appaiono nel breve filmato ci sono poi Sabrina Impacciatore, Aubrey Plaza e Will Sharpe che interpreteranno Harper ed Ethan Spiller, e Theo James e Meghann Fahy nella parte di Cameron e Daphne Babcock.

Tra gli interpreti dei prossimi episodi, ambientati in un resort della catena White Lotus, ci sarà spazio anche per F. Murray Abraham, Michael Imperioli e Adam DiMarco che avranno la parte di un padre, suo figlio e il nipote; Tom Hollander che recita nei panni di un britannico che è in vacanza con gli amici e il nipote; Haley Lu Richardson che sarà una giovane donna in viaggio con il suo capo; e Leo Woodall nei panni di un ospite della struttura chiamato Jack.

Fonte: TVLine