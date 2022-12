The Witcher: Blood Origin, una featurette ci svela Éile

Mancano due settimane all’uscita di The Witcher: Blood Origin, la serie in quattro parti che debutterà su Netflix il 25 dicembre. Nell’attesa, ecco arrivare una featurette dedicata al personaggio di Éile (Sophia Brown), guerriera d’elite che ha il dono della voce di una dea, che ha deciso di voltare le spalle al clan Raven e alla sua posizione come guardiana della regina per seguire il suo cuore come musicista domane utilizzando il nome di The Lark, l’allodola. Éile è stata addestrata nell’arte della spada da Scían della tribù fantasma, interpretata da Michelle Yeoh. Una resa dei conti spettacolare sul Continente la costringerà a unire le forze con il membro del clan rivale Fjall (Laurence O’Fuarain) e tornare a usare la spada in una missione di vendetta e redenzione.

lI progetto prodotto per Netflix è ambientato circa 1200 anni prima della storia di Geralt di Rivia e racconterà la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che porteranno alla “congiunzione delle sfere”, quando i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si sono fusi tra loro.

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi. Nel cast ci sono Sophia Brown, Michelle Yeoh, e Laurence O’Fuarain.

Fonte: Netflix