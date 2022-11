The Witcher: Blood Origin, il teaser in italiano dell’evento in quattro episodi in arrivo a dicembre

Netflix ha condiviso il teaser ufficiale della serie The Witcher: Blood Origin, un evento speciale in quattro parti, in arrivo il 25 dicembre, di cui si vedono molte sequenze in anteprima, tra combattimenti, poteri magici e rituali.

lI progetto prodotto per Netflix è ambientato circa 1200 anni prima della storia di Geralt di Rivia e racconterà la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che porteranno alla “congiunzione delle sfere”, quando i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si sono fusi tra loro.

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi. Nel cast Sophia Brown, Michelle Yeoh, e Laurence O’Fuarain.

Fonte: Netflix