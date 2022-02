ha pubblicato ilufficiale di, una nuova serie animata in arrivo a fine marzo sulla piattaforma streaming.

La serie sarà composta da 10 episodi da 22 minuti, e debutterà il prossimo 25 marzo. Si tratta della prima iterazione comica per il brand di Transformers, e sarà prodotta da Entertainment One con Kevin Burke e Chris “Doc” Wyatt come showrunner e produttori esecutivi.

Come potete vedere dal trailer qui in alto, i BotBots sono Transformer che si nascondono tra gli oggetti di tutti i giorni di un centro commerciale. Di giorno rimangono nascosti, mentre di notte si scatenano, fino a quando un gruppo di dispersi viene scoperto dalla guardia notturna del centro commerciale. Bisognerà ovviamente guardare la serie per vedere se riusciranno a sconfiggere la guardia e vivere in pace con gli altri Bot.

Kevin Burke e Chris “Doc” Wyatt hanno già lavorato con il brand in passato, sono infatti gli autori di Transformers: Rescue Bots Academy.

Transformers: BotBots non è l’unica serie animata in arrivo quest’anno dedicata al brand di Hasbro. Anche Nickelodeon sta lavorando a una nuova serie, che dovrebbe debuttare entro la fine del 2022

