Maisie Williams, il volto di Arya Stark, ha svelato di aver rivisto tutto Il trono di spade (Game of Thrones) l’anno scorso e di aver cambiato il suo punto di vista.

Durante un’ospitata al Tonight Show con Jimmy Fallon per promuovere The New Look in arrivo su AppleTV+ oggi, l’attrice ha parlato di questa sua nuova esperienza di visione:

Mi sono messa a guardarlo tutto e sento di avere un nuovo punto di vista. Sono rimasta sconvolta dalla morte di Ned [Stark, interpretato da Sean Bean]. Non riuscivo a crederci.

Ha poi aggiunto:

Ovviamente con l’uscita di House of the Dragon, come molte altre persone mi sono detta: “Riguardiamo tutto Il trono di spade“. All’epica della sua uscita, non me ne accorgevo, non lo sentivo. Mi sembra un’epoca così diversa della mia vita, come se fossi un’altra persona.

Trovate tutte le informazioni sulla serie Il trono di spade (Game of Thrones) nella nostra scheda!

