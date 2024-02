Francesco Alò ci parla di True Detective: Night Country, quarta stagione della serie creata da Nic Pizzolatto, scritta e diretta da Issa López, con Jodie Foster, Kali Reis, Finn Bennett, Fiona Shaw, Isabella Star LaBlanc, John Hawkes, Christopher Eccleston, disponibile su Sky e in streaming su NOW.

True Detective: Night Country, la trama

Quando la lunga notte polare scende su Ennis, Alaska, gli otto uomini che lavorano all’interno della Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) e Evangeline Navarro (Reis) dovranno prima confrontarsi con il loro lato oscuro, e scavare tra le inquietanti verità che giacciono sepolte sotto i ghiacci perenni. Quando le detective ritroveranno i corpi scomparsi, dovranno decifrare complessi messaggi e rispolverare un vecchio caso, prima che il ghiaccio, sciogliendosi, riporti in superficie gli orrori del passato. Come ama ripetere la detective Danvers: qual è la domanda giusta ...