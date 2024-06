Netflix ha annunciato, condividendo un teaser online, la data di uscita della serie animata Twilight of the Gods, ideata da Zack Snyder. L’appuntamento è stato fissato per il 19 settembre, giorno in cui saranno disponibili gli episodi sulla piattaforma di streaming.

Nel video vengono proposti circa 20 secondi dello show, anticipando l’epica atmosfera che contraddistingue l’ambizioso progetto, in cui non mancano momenti di violenza.

Per ora bisognerà attendere ulteriormente prima di scoprire ulteriori dettagli sul progetto.

Il progetto è legato alla mitologia norrena e il regista ha realizzato due episodi. Le altre puntate sono dirette da Jay Olivia ed Eric Carrasco.

Zack è inoltre produttore in collaborazione con Deborah Snyder, tramite la loro The Stone Quarry, e Wesley Coller.

Nel cast della serie ci sono Sylvia Hoeks, Stuart Martin, Pilou Asbaek, John Noble, Paterson Joseph, Rahul Kohli, Jamie Clayton, Kristopher Hivju, Peter Stormare, Jamie Chung, Lauren Cohan, e Corey Stoll.

Che ne pensate del teaser della serie Twilight of the Gods? Guarderete la serie?

