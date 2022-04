ha annunciato con un poster e unufficiale che la stagione 3 disarà anche l’ultima.

La stagione 2 è stata pubblicata lo scorso 14 aprile, e la 3 non arriverà prima del 2023, ma come si evince dal poster e dall’annuncio, sarà il momento di dire addio a Ultraman. Netflix ha anche annunciato che il nuovo gruppo di episodi si intitolerà Ultraman: Final, come potete vedere nel poster qui sotto:

Il poster non lascia ulteriori dubbi, la stagione 3 porterà in scena la battaglia finale per Ultraman, che giace ferito sull’asfalto distrutto. Sarà la fine per Shinjiro Hayata, l’Ultraman di questa generazione? Per scoprirlo dovrete attendere almeno un anno ma, non appena ci saranno novità sulla data di pubblicazione, ve le riporteremo sulle nostre pagine.

Alle spalle del progetto Ultraman c’è lo studio Production I.G., mentre la regia è affidata a Kenji Kaiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) e Shinki Aramaki (Appleseed Alpha). Nobuko Toda e Kazuma Jinnouchi hanno composto le musiche.

Le prime due stagioni di Ultraman sono disponibili su Netflix.

Siete dispiaciuti che la stagione 3 di Ultraman sarà l’ultima? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book