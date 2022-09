Vikings: Valhalla, la prima clip della stagione 2

In occasione del grandissimo evento organizzato da Netflix, Tudum, è ora online la prima clip della stagione 2 di Vikings: Valhalla.

Nella seconda stagione troveremo Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e Harald Sigurdsson (Leo Suter) nei panni dei leggendari eroi vichinghi che compiono un ultimo disperato tentativo per sconfiggere Olaf e i suoi guerrieri .

La storia è ambientata nell’undicesimo secolo e racconta le leggendarie avventure di alcuni dei vichinghi più famosi al mondo mentre lottano per la sopravvivenza in un mondo in continuo cambiamento e in evoluzione.

Che ne pensate e quanto attendete la stagione 2 di Vikings: Valhalla? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.