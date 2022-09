La docuserie Wanna, di Alessandro Garramone, scritta dallo stesso Alessandro Garramone e Davide Bandiera e diretta da Nicola Prosatore, è disponibile su Netflix dal 21 settembre. Ce ne parla Francesco Alò in una nuova video recensione che vedete in testa all’articolo.

I 4 episodi sono stati realizzati attraverso 22 testimonianze, circa 60 ore di interviste e immagini tratte da oltre 100 ore di materiali d’archivio per ricostruire gli eventi in modo fattuale e accurato e raccontare un caso che ha fatto scalpore attraverso le testimonianze di tutti, dalle dirette interessate alle vittime, passando per figure più significative del nascente mondo delle tv private e delle televendite dell’epoca.

WANNA: LA TRAMA

Lo stile aggressivo con cui Wanna Marchi si rivolge agli spettatori è il marchio di fabbrica degli show in cui propone creme dimagranti m...