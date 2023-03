Netflix ha pubblicato il trailer finale di We lost our Human, special animato interattivo disponibile già sulla piattaforma.

Creato da Rikke Asbjoern e Chris Garbutt, ideatori di Pinky Malinky, permette agli spettatori sceglieranno di vivere la storia dal punto di vista di un gatto egoista (Pud) o di un cane coccolone e iperattivo (Ham), che un bel giorno si svegliano in un mondo in cui TUTTI gli umani sono scomparsi! Alla ricerca disperata della padrona di casa, questi due animaletti domestici si allontanano per la prima volta dalla loro dimora e finiscono per scoprire strani misteri, incontrare creature bizzarre e forse, con l’aiuto del pubblico, salvare l’universo!

Lo speciale ha come protagonisti Ben Schwartz nel ruolo di Pud e Ayo Edebiri nei panni di Ham, nel cast anche Adrienne C. Moore, Lauren Tom, Jon Glaser, Henry Rollins, Lucas Grabeel e Matty Cardarople.

Rikke Asbjoern e Chris Garbutt fungeranno da ideatori, produttori esecutivi e registi, oltre che responsabili della sceneggiatura scritta insieme a Laura Sreebny e a Nick Arciaga.

Guarderete o avete già visto We lost our Human?

Fonte: YouTube

