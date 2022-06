La HBO ha lanciato oggi il full trailer di Westworld 4, a pochi giorni dal lancio dei nuovi episodi della serie che arriveranno in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti il 27 giugno on demand su SKY e in streaming su NOW in versione originale sottotitolata (la versione doppiata andrà in onda dal 4 luglio).

Nel trailer compare anche Evan Rachel Wood, che poche settimane fa ha affermato che interpreterà un nuovo personaggio di nome Christina, una scrittrice. “Questa è la storia di una ragazza,” la sentiamo narrare fuori campo. “Ogni singolo giorno che si sveglia vede più in profondità. Nessun altro può. Ma c’è qualcosa di sbagliato in questo mondo, ed è colpa sua”. Accanto a lei ci sarà anche James Marsden, vera sorpresa della stagione. Ancora pochissimo sappiamo dei nuovi episodi, ma dal trailer appare evidente che… ci saranno più versioni degli stessi personaggi? Non a caso, il trailer è stato diffuso con questa tagline: “Forse è giunto il momento che metti in discussione la natura della tua realtà”. È una frase che nel trailer viene pronunciata dall’Uomo in Nero (Ed Harris) dopo che Charlotte Hale (Tessa Thompson) gli dice “Hai creato una specie di sport cacciandoci. Hai controllato ogni nostra mossa e ora farò lo stesso con te”.

La posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità, qualunque cosa ciò significhi veramente, non è mai stata così alta come nei nuovi otto episodi della serie, ancora prodotti dai creatori Jonathan & Lisa Joy, insieme a Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson.

Tornano nella quarta stagione i protagonisti Evan Rachel Wood, la vincitrice dell’Emmy Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. New-entry nel cast la vincitrice del premio Oscar per West Side Story Ariana DeBose.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.