Attenzione: l'articolo contiene spoiler

HBO ha pubblicato un interessante video dietro le quinte dedicato al finale di stagione di Westworld. Ovviamente non proseguite nella lettura nel caso non abbiate ancora visto l’episodio.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Evan Rachel Wood, Tessa Thompson e Lisa Joy, raccontano come è stato realizzato Que serà, serà, l’ultimo episodio della stagione 4 di Westworld, approfondendo il lato tecnico e soprattutto raccontando le emozioni delle attrici nelle ultime scene.

Tutti gli episodi della stagione 4 di Westworld sono disponibili su Now.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi nella versione doppiata sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 4 luglio, e, in contemporanea assoluta con HBO, dal 27 giugno on demand in versione originale sottotitolata.

Fonte: YouTube