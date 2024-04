Gillian Anderson ha svelato che non esclude del tutto una sua apparizione nel reboot di X-Files in fase di sviluppo con il lavoro di Ryan Coogler.

Durante un’apparizione alla trasmissione Today di NBC, l’interprete di Scully ha scherzato dichiarando:

Lo trovo divertente perché è passata la maggior parte della mia vita da quando è finita la serie e in ogni intervista ho qualcuno che mi fa una domanda in proposito. E la mia risposta è sempre stata ‘No, non accadrà’.