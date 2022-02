Ildella stagione 5 diregala le prime immagini dialle prese con il giovane protagonista interpretato da Iain Armitage.

Nel video (che potete vedere qui sopra), la protagonista di The Book of Boba Fett, con il ruolo di Fennec Shand, interpreta la dottoressa Carol Lee, che è esperta in cosmologia all’East Texas Tech. Il giovane Sheldon, come si vede anche nella breve anticipazione, si ritroverà a scontrarsi con lei.

CBS, dopo la pausa legata ai Giochi Olimpici invernali, riprenderà la messa in onda delle puntate inedite con l’episodio intitolato A Free Scratcher and Feminine Wiles. Nella puntata Sheldon incontra inoltre il Dottor Linkletter (Ed Begley Jr) e il Dottor Sturgis (Wallace Shawn).

Recentemente Young Sheldon ha ottenuto un rinnovo per tre stagioni, arrivando quindi a quota sette cicli di episodi e ritornando sugli schermi di CBS fino al 2024. La serie negli Stati Uniti è al momento alla quarta stagione, in cui l’undicenne Sheldon Cooper sta iniziando a studiare all’East Texas Tech.

