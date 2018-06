Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Si prepara ad arrivare in Italia 12 Soldiers (in originale), il film di guerra diretto da(Exfil) con protagonistatratto dal libro Horse Soldiers scritto da Doug Stanton.

Il film è approdato nelle sale americane il 19 gennaio 2018, ma in Italia arriverà l’11 luglio. A seguire la sinossi:

L’unità speciale Alpha 595 guidata dal Capitano Mitch Nelson (Chris Hemsworth) parte volontariamente per l’Afghanistan all’indomani degli attentati dell’11 settembre. 12 uomini in missione nella terra più pericolosa del mondo devono affrontare 50,000 talebani, combattendo contro carrarmati e lanciarazzi in un territorio controllato dai fondamentalisti. Per sopravvivere una sola possibilità: vincere. Nell’inferno di una terra straniera ed ostile, una battaglia epica e spettacolare, che porterà Mitch e i suoi uomini a cambiare la storia.