La Universal Pictures ha diffuso oggi il secondo trailer di, il nuovo film di guerra diretto da, tornato dietro la macchina da presa dopo 007 – Spectre

Come spiegato dal regista, il film è stato realizzato e studiato in modo tale da risultare un piano sequenza unico. Non si tratterà ovviamente di una sola inquadratura continua, ma saranno utilizzati degli espedienti e degli artifici per renderlo un piano sequenza simulato.

Potete ammirare il nuovo trailer in italiano qui in alto, a seguire in lingua originale.

Nel caso ve lo foste perso, ecco anche il dietro le quinte dell’ambizioso film:

La pellicola arriverà il 25 dicembre 2019 negli Stati Uniti e il 10 gennaio 2020 nel Regno Unito. In Italia arriverà in sala il 23 gennaio.

Del cast fanno parte George Mackay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq e con Colin Firth e Benedict Cumberbatch.

La sinossi:

Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay di Captain Fantastic) e Blake (Dean-Charles Chapman di Game of Thrones) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

1917 è diretto da Sam Mendes, che ha scritto la sceneggiatura con Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful di Showtime). Il film è prodotto da Mendes e Pippa Harris (Revolutionary Road, AwayWe Go) per le loro produzioni Neal Street, Jayne-Ann Tenggren (produttore associato, Spectre), Callum McDougall (produttore esecutivo, Mary Poppins Returns, Skyfall) e Brian Oliver (Rocketman, Black Swan).

