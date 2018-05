Per celebrare i 50 anni di, Warner Bros. Pictures riporterà nelle sale italiane il capolavoro di Stanley Kubrick(maggiori dettagli in questo articolo ).

Al 71° Festival di Cannes, il 13 maggio, è stata presentata una copia in 70mm ottenuta dal negativo originale attraverso un procedimento di ricreazione fotochimica, senza ritocchi digitali o modifiche al montaggio, che consentirà quindi al pubblico di rivivere l’esperienza di 50 anni fa con il film che ha rivoluzionato la fantascienza. La proiezione sarà preceduta da un’introduzione del regista Christopher Nolan, alla presenza di alcuni famigliari di Stanley Kubrick, tra cui la figlia, Katharina Kubrick, ed il cognato e coproduttore Jan Harlan. Grande ammiratore dello scomparso cineasta americano, Nolan ha lavorato in collaborazione con il team di Warner Bros. Pictures al processo di masterizzazione. Il 12 maggio Nolan sarà inoltre il protagonista di una masterclass, sempre a Cannes, in cui ripercorrerà la sua carriera e analizzerà lo straordinario lavoro di Stanley Kubrick.

Il film arriverà poi in home video in una versione ad altissima definizione, in formato 4K Ultra HD con HDR. Anche questo progetto ha visto la stretta collaborazione di Nolan, ed è questa la copia che verrà proiettata nelle sale italiane.

Nella parte superiore di questa pagina trovate il promo diffuso su YouTube dalla Warner Bros.

Noi di BadTaste.it saremo il 4 giugno alle 20:30 ad Arcadia Cinema a Melzo, dove il film verrà proiettato in 4K nella gigantesca sala Energia. Per l’occasione Francesco Alò introdurrà la pellicola di Kubrick per il pubblico.