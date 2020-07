Arriverà su tutte le principali piattaforme digital il 24 luglio, il sequel di 47 Metri , survival thriller del 2017 diretto da Johannes Roberts.

Per l’occasione, vi presentiamo il trailer italiano ufficiale in esclusiva: potete vederlo qui sopra!

La pellicola vede tra i protagonisti Corinne Foxx e Sistine Stallone, le figlie rispettivamente del premio Oscar Jamie Foxx e della star della saga di “Rocky”, Sylvester Stallone. Nel cast anche John Corbett (Sex and the City), Nia Long (Empire), Sophie Nélisse (Storia di una ladra di libri), Brianne Tju (la serie tv di Scream), Davi Santos (Polaroid) e Khylin Rhambo (Teen Wolf).

La sinossi ufficiale:

Quattro ragazze adolescenti decidono di fare immersioni subacquee tra le rovine di una città sommersa. La loro escursione, sfortunatamente, si trasforma da divertente a terrificante: le protagoniste scoprono ben presto di non essere sole nelle caverne sommerse. Nuotando più a fondo nel claustrofobico labirinto di caverne, entrano nel territorio occupato dalle più letali specie di squali dell’oceano.

Alla regia ritroviamo Johannes Roberts, già regista di The Strangers: Prey at Night e The Other Side of the Door. Le riprese si sono volte a Recife, sulle coste del Brasile.

Qui sotto potete vedere il poster ufficiale!