Si è svolta martedì sera a Milano e Roma l’anteprima gratuita di(dal 5 aprile al cinema) che abbiamo organizzato insieme a 20th Century Fox.

Abbiamo chiesto agli spettatori presenti al cinema Anteo Citylife di Milano di lasciarci un commento a caldo sull’horror di John Krasinski che vede protagonisti lui ed Emily Blunt. Qui sopra potete vedere il video, a cura di Massimiliano Reina!

Il film segue le vicende di una famiglia che vive un’esistenza isolata in una fattoria nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca non appena sente qualsiasi rumore. In questa pagina potete vedere alcune inquietanti clip che mostrano il particolare taglio del film, tutto incentrato sul silenzio.