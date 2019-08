La M2 Pictures ha diffuso in rete il trailer italiano di, film d’animazione scritto da Billy Frolick, sceneggiatore di Madagascar e diretto da Natalya Lopato.

Il lungometraggio sarà disponibile nelle nostre sale dal 10 ottobre.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Ecco tutte le informazioni su A Spasso col Panda

A spasso col panda, scritto dallo sceneggiatore di Madagascar Billy Frolick, è un film d’animazione divertente e ricco di avventura, in cui un simpatico e al quanto bizzarro gruppo di animali dovrà mettersi in viaggio per una missione molto importante: riportare a casa un cucciolo di panda!

A fare da protagonisti in questa storia sono l’orso super organizzato e ordinato Mic-Mic e la lepre combinaguai Oscar.Quando una cicogna sbadata lascia per sbaglio un cucciolo di panda davanti la porta di Mic-Mic, i due animali decidono di partire alla volta della Terra dei Panda per riportare a casa, dai suoi veri genitori, il tenero cucciolo. Passando per paesaggi mozzafiato, dal deserto alla Grande Muraglia Cinese, affrontando numerosi pericoli e altri animali non proprio amichevoli, Mic-Mic e Oscar faranno anche la conoscenza di altri tre simpatici amici che si uniranno a loro: Duke, un pellicano pieno di sé e molto chiacchierone, Janus, un lupo che ha paura di tutto anche della sua stessa ombra, e Amur una tigre dolce e romantica.

Attraverso un viaggio lungo e pieno di pericoli, i nostri amici animali impareranno molto su loro stessi e su come affrontare le proprie paure e i propri limiti, ma soprattutto comprenderanno come la diversità sia ciò che ci rende più forti e uniti.

Ecco la sinossi: