Arriva grazie a 01 Distribution il trailer italiano di(in originale), sequel della pellicola tratta dai romanzi di Anna Todd che in Italia ha raccolto l’anno scorso 6,4 milioni di euro.

Il film, diretto da Roger Kumble, sarà nei cinema italiani a partire dal 2 settembre.

Potete ammirare il filmato nella parte superiore di questa pagina.

Nel cast troveremo Charlie Weber, Louise Lombard, Candice King, Karimah Westbrook, Rob Estes e Max Ragone che andranno ad affiancare i protagonisti del primo film Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Shane Paul McGhie, Samuel Larsen, Khadijha Red Thunder e Dylan Arnold, oltre a Dylan Sprouse, che interpreterà Trevor nel sequel.

La pellicola seguirà nuovamente le vicende di Hardin e Tessa e il loro tentativo di tornare insieme affrontando ostacoli che metteranno alla prova la loro relazione più che mai. Questa la sinossi del libro:

Dopo il loro incontro, niente è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin… è Hardin. Con il suo carattere, la sua rabbia. Ma anche simpatico, divertente, dolce – quando vuole – e dannatamente sexy. Eppure la rivelazione sulle origini della loro relazione ha lo stesso l’effetto di una bomba. Tessa è sconvolta, fuori di sé. La sua vita prima di lui era così semplice e chiara. Ora, dopo di lui, è solo… dopo. Chi è davvero Hardin? Il ragazzo di cui si è perdutamente innamorata nonostante tutto? O uno sconosciuto, un bugiardo fin dal principio? Vorrebbe allontanarsene. Ma non è così facile. Non con il ricordo delle sue braccia intorno a lei. Della sua pelle. Del suo tocco. Dei suoi baci affamati. E non è sicura di poter sopportare un’altra bugia, un’altra promessa non mantenuta. Per lui, ha messo tutta la sua vita tra parentesi – l’università, gli amici, il rapporto con sua madre, un ragazzo che l’amava sul serio, e forse anche una promettente carriera nell’editoria. Ora Tessa deve andare avanti. Con o senza di lui. Ma Hardin sa di aver commesso un errore, forse il più grande della sua vita, e non ha intenzione di arrendersi senza combattere. Saprà cambiare? Cambiare … per amore?