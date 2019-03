Quest’anno, iconico film di, compirà 40 anni (1979).

Per tale occasione la 20th century Fox ha annunciato con un breve teaser trailer che verranno pubblicato in rete nei prossimi giorni ben sei cortometraggi in live-action (selezionati da oltre 550 proposte) ambientati nel mondo di Alien e realizzati in collaborazione con Tongal.

I corti in questione sono: Alien: Alone, scritto e diretto da Noah Miller, Alien: Containment scritto e diretto da Chris Reading, Alien: Harvest diretto da Benjamin Howdeshell, Alien: Night Shift scritto e diretto da Aidan Breznick, Alien: Ore scritto e diretto dalle sorelle Spear e Alien: Specimen scritto e diretto da Kelsey Taylor.

Qua sopra trovate il trailer dell’iniziativa.

