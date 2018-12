La Sony Pictures Classics ha diffuso in rete il primo trailer di, dramma in costume diretto ed interpretato dache nel film veste i panni di William Shakespeare.

Come recita la sinossi: “L’anno è il 1613, Shakespeare è riconosciuto come il più grande scrittore di tutti i tempi. Ma una disgrazia lo colpisce quando il suo noto Globe Theatre viene devastato da un incendio e, addolorato dall’accaduto, Shakespeare torna a Stratford dove è costretto ad affrontare il suo passato travagliato e una famiglia trascurata. Ancora spaventato dalla morte del suo unico figlio Hamnet, si forza di riallacciare un rapporto con sua moglie e le altre sue figlie. In tal senso è costretto anche a mettere sotto esame i propri fallimenti come marito e padre. La sua personale ricerca della verità porterà a galla segreti e bugie all’interno di una famiglia in guerra”.

Del cast fanno parte anche Judi Dench e Ian McKellen.

Il film arriverà in un numero limitato di sale a Los Angeles il 21 dicembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Fonte: Collider