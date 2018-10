Come sarebbe dovuto finire Ant-Man and the Wasp?

Il team di HISHE ce lo mostra in un nuovo video animato dedicato ad alcuni divertenti finali alternatici del cinecomic Marvel con Paul Rudd ed Evangeline Lilly.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed ed è uscito il 6 luglio 2018, il 14 agosto in Italia.

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, troviamo Laurence Fishburne, Walton Goggins, Randall Park, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Questa la sinossi: