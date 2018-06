Moltissimi degli attori dell’Universo Cinematografico Marvel nel tempo si sono lamentati della particolare scomodità dei loro costumi da supereroi, da Paul Bettany (Visione), passando per Tom Holland (Spider-Man) ed infine Chadwick Boseman (Black Panther).

In una recente intervista di BackstageOL ad Evangeline Lilly durante la promozione di Ant-Man and the Wasp l’attrice non si è fatta sfuggire l’opportunità di fare un commento più o meno ironico riguardo la questione.

Trovate l’intervista nella parte superiore della pagina.

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, Laurence Fishburne sarà il Dr. Bill Foster, Walton Goggins sarà Sonny Burch, Randall Park sarà l’Agente Jimmy Woo, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed e uscirà il 6 luglio 2018, il 14 agosto in Italia.

FONTE: EW