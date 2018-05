I Marvel Studios hanno diffuso il primo spot tv di, sequel diin arrivo a luglio.

Si tratta di una versione più breve del trailer, senza particolari scene inedite tranne l’inizio in cui la figlia di Scott Lang, Cassie, rivela al padre di voler diventare un giorno un supereroe come lui. Come noto, nei fumetti Cassie diventa un eroe proprio come il padre, ovvero Stature/Stinger.

Potete vedere lo spot qui sopra!

La pellicola sarà la terza prodotta dalla Casa delle Idee a uscire nel 2018 dopo Black Panther e Avengers: Infinity War, e sarà ambientata prima di quest’ultimo.

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, Laurence Fishburne sarà il Dr. Bill Foster (che nei fumetti diventa Goliath), Walton Goggins sarà Sonny Burch, Randall Park sarà l’Agente Jimmy Woo, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed e uscirà il 6 luglio 2018.