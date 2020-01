Non manca molto all’uscita nelle sale di, terzo capitolo del noto franchise action iniziato nel 1995 con. E proprio per questo la Sony ha diffuso in rete un divertente video promozionale in cui vediamo i due protagonisti del franchise affrontare una terapia di coppia.

A dirigere il film troviamo Adil El Arbi e Bilall Fallah. I due registi hanno scritto e diretto Black, una storia sul crimine organizzato in Belgio. Hanno inoltre curato la regia dell’episodio pilota e di varie puntate della serie Snowfall, targata FX. Al momento sono anche legati al progetto di Beverly Hills Cop 4. Oltre al film – lo ricordiamo – è in fase di casting anche una serie TV ambientata nel mondo di Bad Boys e targata NBC.

La Sony ha fissato al 23 gennaio l’uscita del film nelle sale italiane.

Il primo Bad Boys è un buddy cop movie uscito nel 1995 e ha rappresentato il debutto cinematografico di Michael Bay, fino a quel giorno molto attivo in ambito di videoclip musicali e spot. Con un budget di soli 19 milioni ne ha incassati 141 (ovviamente si tratta di dati non aggiornati all’inflazione)

