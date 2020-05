Le esplosioni, come ben sappiamo, sono ben radicate nel franchise di. Per questo il canale You Tube della Sony ha voluto pubblicare in rete in cui vengono elencate le 10 più grandi e folli esplosioni viste nei tre film della saga.

A dirigere il film troviamo Adil El Arbi e Bilall Fallah. I due registi hanno scritto e diretto Black, una storia sul crimine organizzato in Belgio. Hanno inoltre curato la regia dell’episodio pilota e di varie puntate della serie Snowfall, targata FX. Al momento sono anche legati al progetto di Beverly Hills Cop 4. Oltre al film – lo ricordiamo – è in fase di casting anche una serie TV ambientata nel mondo di Bad Boys e targata NBC.

Il film è arrivato il 20 febbraio nelle sale italiane.

Il primo Bad Boys è un buddy cop movie uscito nel 1995 e ha rappresentato il debutto cinematografico di Michael Bay, fino a quel giorno molto attivo in ambito di videoclip musicali e spot. Con un budget di soli 19 milioni ne ha incassati 141 (ovviamente si tratta di dati non aggiornati all’inflazione).

