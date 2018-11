Grazie a Koch Media, vi mostriamo l'unboxing della nuova edizione in Blu-ray 4k di Non Aprite Quella Porta, il cult di Tobe Hooper.Il film di Tobe Hooper sarà disponibile per la prima volta in Blu-ray 4K con una nuova edizione (acquistabile dal 27 novembre) che, all’Ultra HD, aggiungerà anche 4 ore di contenuti extra esclusivi.