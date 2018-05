Extra Un grande annuncio: #BadInTheNorth #TheBadJedi#loveireland #magicairlanda #WildAtlanticWay #Starwars #WeWhoTravel#Badinthenorth #turismoirlanda #discoverni #irlandadelnord #northernireland #loveireland #irlandadaAmareTurismo Irlandese Discover Northern Ireland Slået op af BadTaste.it i 22. maj 2018

Forse chi segue i social ufficiali diaveva già intuito qualcosa nei giorni scorsi, grazie all’arrivo di alcuni fotomontaggi a temain cui il nostrocompariva in situazioni abbastanza… disparate (nei prossimi giorni arriveranno anche quelli con…)

Ma poco fa, sul nostro Facebook, abbiamo rivelato ufficialmente il tutto: dal 23 maggio al 31 maggio saremo in Irlanda del Nord e in Irlanda per un doppio tour delle location de Il Trono di Spade, la serie tv targata HBO lavorata in gran parte proprio nei teatri di posa di Belfast e nelle splendide località dell’Irlanda del Nord, e dei nuovi Star Wars, Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi, nei luoghi impiegati per creare il pianeta acquatico di Ahch-To dove si trova l’Isola Rifugio di Luke Skywalker.

Tutto questo è possibile grazie a Turismo Irlandese, l’ufficio per il turismo dell’isola d’Irlanda, che ha invitato BadTaste.it al media tour organizzato a margine della tappa in quel di Belfast del Game of Thrones Live Concert con Ramin Djawadi, a cui avremo modo di assistere. E la nostra permanenza non si “limiterà” appunto al “solo” Trono di Spade, ma toccherà anche la parte relativa a Star Wars.

In alto a questa pagina trovate la registrazione della Live Facebook in cui Andrea&Andrea hanno spiegato come si svolgerà il tutto. Da domani e fino al 26 Andrea Bedeschi sarà impegnato per il segmento di viaggio dedicato a GoT e poi, il 27 mattina, incontrerà Andrea Francesco a Dublino per proseguire l’avventura.

Avventura che vi racconteremo in diretta sui social ufficiali di BadTaste e su quelli degli Andrea x2 (trovate tutto segnalato più in basso) e che continueremo a narrare in differita con i Videodiari di Viaggio che verranno proposti nelle prossime settimane.

Qua sotto potete dare uno sguardo alla mappa con gli highlight dei luoghi che visiteremo:

