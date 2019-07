ha diffuso su YouTube il primo trailer italiano di, tredicesimo film dele trentacinquesimo della linea

Annunciato nel luglio 2018, il cartone animato si basa sull’omonimo arco narrativo scritto da Jeph Loeb e disegnato da Jim Lee, best seller originariamente pubblicato tra il dicembre 2002 e il novembre 2003 sui numeri #608/619 della serie a fumetti Batman, edita dalla DC Comics.

Negli Stati Uniti, Batman: Hush uscirà in digitale il prossimo 20 luglio (ma un giorno prima verrà presentato in esclusiva al Comic-Con International di San Diego), per poi essere disponibile dal 6 agosto in 4K Ultra HD, DVD e Blu-ray.

Come annunciato sotto al video, per quanto riguarda gli spettatori italiani l’adattamento sarà disponibile in digitale a partire dal 21 settembre:

Come si sconfigge un nemico che conosce tutti i tuoi segreti? Guarda ora il trailer di Batman: Hush. Dal 21 settembre, su tutte le piattaforme digitali tra cui Infinity, SKY Primafila, iTunes, YouTube, Chili, TIMvision. #BatmanHush

Il cast vocale del film comprende Jason O’Mara (Bruce Wayne/Batman), Jennifer Morrison (Selina Kyle/Catwoman), Jerry O’Connell (Kal-El/Clark Kent/Superman) e Rebecca Romijn (Lois Lane).

Di seguito trovate la copertina dell’edizione in 4K Ultra HD, firmata da Jim Lee e Scott Williams.