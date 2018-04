La Warner Bros. ha diffuso in rete un nuovo sneak peek di, anime diretto dacon il character design di

Il film vede Joker catapultare Batman, i suoi sodali e gli altri personaggi del mondo DC nel Giappone medievale, dove il villain si dichiara Signore del Giappone. Per sconfiggerlo, Batman si trasformerà in un vero e proprio Samurai. La pellicola, secondo quanto dichiara lo stesso Muzisaki, “mostrerà al mondo come il Giappone vede Bamtan, non il contrario”. Non è il primo film anime dedicato al Crociato di Gotham, basti pensare al recente Batman: Gotham Knight, tuttavia l’impressione è che questo prodotto sia molto più stilizzato dei precedenti.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina. Ricordiamo che il film verrà presentato nel nostro Paese al COMICON di Napoli.