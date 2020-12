arrivato online il trailer sottotitolato in italiano diè il titolo del nuovo documentario diretto dasul celebre gruppo musicale.

Considerati come tra i gruppi più influenti nella storia della musica pop, i Bee Gees erano composti dai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb e in tutta la loro carriera riuscirono a vendere più di 230 milioni di dischi, regalando al mondo del cinema le canzoni della colonna sonora di La febbre del sabato sera.

Il documentario sarà disponibile sottotitolato in italiano per l’acquisto digitale a partire dal prossimo 14 dicembre. Potete trovarlo nella parte superiore di questa pagina!

Ecco, a seguire, la sinossi:

THE BEE GEES: HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEART è il primo documentario sulla leggendaria band autrice di oltre 1.000 canzoni e venti hit in testa alle classifiche e con più di 220 milioni di dischi venduti. Il film racconta l’ascesa dell’iconico gruppo, composto dai fratelli Barry, Maurice e Robin Gibb, la loro musica e l’evoluzione negli anni e include anche recenti interviste a Barry Gibb, Eric Clapton, Mark Ronson, Noel Gallagher, Lulu, Nick Jonas, Chris Martin e Justin Timberlake.

Il film di Frank Marshall era stato selezionato per l’edizione 2020 del Telluride Film Festival prima che tutto fosse rimandato a causa della pandemia.

