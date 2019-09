Netflix ha diffuso in rete il primo trailer di, lungometraggio tratto dall’omonimo talk show ditargato Funny or Die.

L’opera segue Zach Galifianakis, conduttore del talk show Between Two Ferns che, dopo aver quasi ucciso Matthew McConaughey, affronta un viaggio attraverso il Paese per intervistare varie celebrità così da riabilitare il suo nome. Tra i nomi che intervisterà ci sono quelli di David Letterman, Jon Hamm, Benedict Cumberbatch, Brie Larson e molti altri.

Del gremitissimo cast di star fanno parte anche Peter Dinklage, Chrissy Teigen, Jason Schwartzman, Tiffany Haddish, Rashida Jones, John Legend, Adam Scott, Hailee Steinfeld, John Cho, Keanu Reeves e Chance the Rapper.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 20 settembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

La serie originale andata in onda per la prima volta nel 2008 (con uno speciale su Comedy Central) comprende ben 21 episodi. Tra i vari e illustri ospiti dello show ci sono stati nomi come Barack Obama, Hillary Clinton, Bradley Cooper, Brad Pitt, Jennifer Anniston e molti altri.

Scott Aukerman, regista di molti episodi dello show, tornerà dietro la macchina da presa per dirigere il progetto. Tra gli ospiti che vedremo nel film ci saranno poi Peter Dinklage, David Letterman, Keanu Reeves e Ed Helms.

