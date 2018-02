Sono online due nuove clip di, il nuovo cinefumetto prodotto dai Marvel Studios e diretto da(Creed: Nato per Combattere).

Nei video, uno dei quali in lingua italiana, possiamo vedere sia un discorso di Killmonger (Michael B. Jordan) che T’Challa (Chadwick Boseman) in azione in una delle spettacolari sequenze del film.

La prime recensioni del film, come vi abbiamo riportato, sono molto positive. Per il cinecomic è prevista un’apertura che, secondo alcune delle ultime previsioni, potrebbe arrivare a 150 milioni di dollari.

Trovate la prima clip (in inglese) nel video in altro, mentre quella in italiano è qui di seguito:

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è prevista per il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

Fonte: HH