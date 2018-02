Manca sempre meno all’uscita nelle sale di, il cinecomic dei Marvel Studios e diretto da(Creed: Nato per Combattere).

E per l’occasione online è approdato un nuovo trailer internazionale che mostra alcune easter egg e collegamenti tra il regno di Wakanda e gli altri cinecomic precedenti, come Iron Man 2 , Captain America: Il Primo Vendicatore e Avengers: Age of Ultron.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina, mentre qua sotto trovate una featurette IMAX con alcune scene inedite:

It’s got some swag. #BlackPanther features an hour of footage specially formatted in IMAX. Get tickets: https://t.co/mRfXi9wey3 pic.twitter.com/2LTNLexolo — IMAX (@IMAX) 7 febbraio 2018

Vi ricordiamo che noi di BadTaste.it celebreremo l’arrivo del film di Ryan Coogler presso Arcadia Cinema di Melzo (con cui abbiamo una media partnership), con una grande anteprima che si svolgerà il 13 febbraio, il giorno prima dell’uscita.

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è prevista per il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

FONTI: CBM, IMAX