Il rapper statunitense Kendrick Lamar curerà e produrrà l’album di Black Panther, il cinecomic Marvel diretto da Ryan Coogler in arrivo il 14 febbraio in Italia.

“Black Panther: The Album” conterrà canzoni ispirate e tratte dal film Marvel, incluso il primo singolo “All The Stars” che potete già ascoltare attraverso il player qui in alto.

Si tratta della prima volta in assoluto che un film dell’Universo Cinematografico Marvel conterrà canzoni originali create appositamente per il film.

Ludwig Göransson (Creed), ricordiamo, curerà invece la colonna sonora.

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è prevista per il 14 febbraio 2018.