Si è tenuta il 2 luglio in piazza San Cosimato a Roma l’apertura dell’arena all’aperto di Trastevere all’interno della manifestazione Cinema in Piazza (dal 1 giugno al 9 settembre, più di 200 film a ingresso gratuito) organizzata dai ragazzi del Cinema America.

Per l’occasione, Paolo Virzì e Francesco Bruni hanno presentato Ferie d’Agosto, pellicola uscita nel 1996 con protagonisti Silvio Orlando, Ennio Fantastichini, Sabrina Ferilli e Laura Morante.

Il nostro Francesco Alò era presente e ha avuto l’opportunità di scambiare quattro chiacchere proprio sia con Verdone che con Bruni. Potete vedere la conversazione, che parte dal film ma spazia anche sull’attualità (e non potevamo non parlare del percorso di Ella & John a partire da Venezia) qui sopra!

Vi segnaliamo che la rassegna, che inizialmente doveva svolgersi al liceo Kennedy, proprio dal 2 luglio ha traslocato in piazza San Cosimato dopo una lunga battaglia con il comune. Il programma previsto per il Kennedy proseguirà quindi in piazza per tutto il mese di luglio; secondo gli accordi, le proiezioni del mercoledì e del giovedì verranno proposte con audio in cuffia (disponibile sulla frequenza FM 106.6 di Radio Rock) in modo da limitare al minimo l’impatto acustico per i residenti.