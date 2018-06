Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Sony ha diffuso in rete il primo trailer di(White Boy Rick), dramma firmato da(’71) con Matthew McConaughey.

Del cast fanno parte anche Jennifer Jason Leigh, Rory Cochrane, Brian Tyree Henry (Atlanta) e Bruce Dern. Il film arriverà il 14 settembre nelle sale americane.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

La sinossi ufficiale:

A metà degli Anni Ottanta un quattordicenne diventa un informatore sotto copertura per la polizia locale e per i federali. In seguito soprannominato “White Boy Rick”, il ragazzo si affermò come spacciatore di alto rilievo. I federali posero fine alla sua doppia vita quando, qualche anno dopo, venne trovato con 17 kg di cocaina. Passò il resto della sua vita in prigione.